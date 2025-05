Egringen: 30 Männer kommen zur Gründung des Vereins

Dazu lädt der Verein am Samstag, 31. Mai, ab 18 Uhr in das Schützenhaus auf dem Egringer Läufelberg ein. In der Festschrift wird daran erinnert, dass eine Egringer Stammtischrunde durch Neugründungen von Schützenvereinen in Holzen, Tannenkirch, Auggen und Welmlingen „zu gleichem Tun ermuntert“ wurden. Die Gründerväter holten sich ein paar praktische Tipps bei den Nachbarn und schritten dann zur Tat. So versammelten sich 30 Männer zur Gründung eines Schützenvereines im Gasthaus „zum Rebstock“ in Egringen. Mit einem Darlehen wurden die ersten beiden Gewehre gekauft, eine „Mauser“ und eine „Erma“. Der erste Schießstand war beim Grillplatz (altes Schützenhaus), etwa 100 Meter vom jetzigen Schützenhaus entfernt. Der erste Vorstand war damals Hermann Kübler.