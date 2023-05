Egringen Bayerischer Hock muss etwas später starten

Eröffnung verschoben

„Das hat uns alle sehr genervt, wir mussten das Festgelände absperren mit Bauzäunen, um die zum gewohnten Beginn um 10 Uhr schon sehr zahlreich herbei strömenden Gäste vom Festgelände fernzuhalten“, erklärt Vorsitzender Levin Vogt die ungewöhnlichen Begleitumstände des Bayerischen Hocks. Es sei eine gewisse behördliche Willkür gewesen, diese Nachverlegung durchzudrücken, findet der Laju-Chef. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in näherer Zukunft unsere Aktionen für die Dorfgemeinschaft überdenken werden“, sagte Vogt und meinte damit etwa Putzaktionen, Gestaltung von Ruhe- und Grillplätzen, Beachvolleyballfeld oder Veranstaltungen wie die im September geplante Dorfolympiade. Die Entscheidung darüber wird ganz demokratisch bei den Mitgliedern liegen, betonte Vogt abschließend zu diesem unerfreulichen Sachverhalt. Hocherfreut war er dagegen vom Verlauf des Bayerischen Hocks.

Angesichts vom Andrang vom späten Vormittag bis in den Abend hinein sahen sich die Landjugendlichen in der Einschätzung, mit dem Hock am Pfingstmontag eine Kultcharakter aufweisende Veranstaltung zu bieten, vollauf bestätigt. Die Landjugend Egringen, ein Zusammenschluss von knapp 60 jungen Leuten aus dem Markgräflerland, machten den Egringer Festplatz an der Feuerbacher Straße zum Festareal. Viele Marktschirme, Bistro-Stehtische und Bewirtungsgarnituren hatten sie aufgebaut, dazu Bierbrunnen und einen Bewirtungstrakt, wo gegrillt, gezapft und Rettiche geschnitten wurden.