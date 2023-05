Egringen Die Jugend ist eine wichtige Stütze

Dann wurde es eng auf der Bühne, die Stühle standen bis zur Kante. Marc Braun übernahm mit seinem Jugendorchester, verstärkt von juvenilen Aktiven. Das Tempo kletterte, ebenso der Anspruch und der Saal kullerte direkt in die Tiefe. Die große Adele nahm in „Rolling in the Deep“ kein Blatt vor den Mund, wies Aberer hin, ebenso wie auf das ausgetüftelte südafrikanische Zulu-Lied: Eine Zeile – 21mal wiederholt. Höhepunkte waren das hebräische schlagkräftige „Canticum“ und die Festmusik „Klezmer Karnival“. Beide Stücke sprachen für das hohe Niveau des Jugendorchesters. Zu meistern galt es Schnelligkeit und Dynamik der kontrastreichen Klezmer Tänze.