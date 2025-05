Egringen: Egringer Grundschüler zeigen vollen Einsatz

„Alle zusammen machen die besondere Woche immer wieder möglich“, so Kapfer. Ob die ereignisreichen Tage bei den Schülern ankamen, beantworteten zwei Buchstaben: „Ja“, brüllte die komplette Grundschul-Mannschaft lautstark im Chor. Was es im Einzelnen zu erleben gab, das teilten die Stellwände voller Bilder und die Ausstellungsstücke im Flur mit. Von gebastelten Miniatur-Gärten mit echten Gänseblümchen und Holzbänkchen bis zum Platz im Cockpit eines Flugzeugs in Basel war alles dabei. Gruppenweise wurde der Walderlebnispfad in Kandern erkundet.

„Blind“ konnte man die eigenen Sinne im Dreiländermuseum Lörrach entdecken. Es ging auch um heimische Haustiere, darunter die Landschildkröte. In einem anderen Projekt wurden auf einem Bauernhof Eier sortiert und Ponys gestreichelt. Das Flüsschen Feuerbach erhielt Besuch und die Teilnehmer marschierten von der Quelle bis zur Mündung. „Lust auf Nervenkitzel?“, lautete die Frage, die etwa mit Präzisionssprüngen in der Sporthalle geklärt wurde. Acht Kinder aus allen Klassen waren bei der Feuerwehr zu Gast, die später mitteilte: Es habe „geknallt, gestunken und gebrannt“ - kleine nasse Übung am Ortsrand inklusive. Diese und weitere neue Erlebnisse bestimmten die Projektwoche, deren Abschluss ausgiebig gefeiert wurde. Eingefunden hatte sich ein riesiges Festpublikum. Neu war, dass in diesem Rahmen auch das Schulfest begangen wurde.