Egringen Eine Egringerin entdeckt die Welt

Mitarbeiter können in ihrer Freizeit auch Landausflüge unternehmen. Diese Möglichkeit nutzt die Egringerin intensiv. Wenn man sie nach ihren schönsten Erlebnissen fragt, muss sie nicht lange überlegen. Zu den Highlights gehören unter anderem ein Helikopterflug über Rio de Janeiro, Silvester in Sydney oder eine Safari in Südafrika. In Tahiti „den schönsten Sonnenuntergang“ gesehen zu haben, ist, wie die 22-Jährige sagt, „traumhaft wie im Film“. Spannend war es für die Egringerin in der Südsee die Datumsgrenze zu überschreiten. Seekrank ist sie noch nie geworden – auch bei einer Nordtour nicht, als es zehn Meter hohe Wellen gab.

Besuch von der Familie

Wenn Madeleine Enderlin auf Kreuzfahrttour ist, dann hält sie in der Regel per WhatsApp Kontakt zu Familie und Freunden. Und wenn das Schiff irgendwo am Hafen anlegt, greift sie zum Telefonhörer. Umgekehrt verfolgen die Eltern Stefan und Stefanie Enderlin in Egringen per Internet, an welchem Standort sich das Schiff gerade befindet. Als die „Aida“ einmal bei der Osterinsel war, herrschte allerdings zehn Tage Funkstille, weil es keinen Internetempfang gab, erzählt die Friseurmeisterin, die all ihre Erlebnisse und Eindrücke in einem Tagebuch festhält.

Groß war die Freude, als bei ihrer jüngsten Kreuzfahrt im Mittelmeerraum ihre Eltern sowie die Großeltern Fritz und Wera Jost aus Egringen Gäste an Bord waren. Wenn Familienmitglieder auf dem Schiff sind, werden Pausen und Arbeitszeit entsprechend angepasst, was Madeleine Enderlin als nette Geste von „Aida“ bezeichnet.

Im Oktober geht es wieder auf große Reise. Zunächst ist das östliche Mittelmeer das Ziel, ehe danach der indische Ozean mit Mauritius, den Seychellen und Madagaskar angesteuert wird. Die Globetrotterin freut sich schon darauf, zumal zwei befreundete Paare eine dieser Kreuzfahrten gebucht haben. Sie selbst hat sich noch nicht festgelegt, wie lange sie noch auf den Weltmeeren unterwegs sein will. „So lange es mir Spaß macht“, sagt Madeleine Enderlin. Ein Ziel für das kommende Jahr steht bereits fest: Dann geht’s auf Asientour.