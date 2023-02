Egringen Feuer und fantastische Aussichten

Beim Scheibenfeuer, einer im Zusammenhang mit der alemannischen Fasnacht gepflegten Tradition, die der Überlieferung zufolge auch zum Winteraustreiben dient, geht es stets auch um eine kleines Volksfest. Das war und ist auch in Egringen so. Nach einem Jahr ohne Fasnachtsfeuer und einem mit der Landjugend als Veranstalter unter den damals geltenden 3G-Regeln, konnten dieses Jahr wieder die Wehrleute als Gastgeber fungieren. Und sie hatten am Samstag bei passendem Spätwinter-Wetter auch eine tolle Resonanz.