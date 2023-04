Egringen Gemeinsam gegen den Müll

„Alle geplanten Arbeiten konnten durchgeführt werden“, berichtet Meyer. Pünktlich um 9 Uhr war Start am Rathaus in Egringen. Die Gruppen wurden aufgeteilt. Während die einen zum Bank aufstellen eingeteilt waren, befreiten die anderen den Wassergraben vom Dreck und säuberten ihn. Auch die Rastplätze wurden von einer Gruppe hergerichtet. Dabei stellten die Helfer die neue eichene Holzbank wieder an ihren Platz. Die Bank wurde in Eigenleistung vom Ortschaftsrat hergestellt und organisiert. Die Firma Ganter Design fertigte das Schild.

„Beim Säubern vom Wasserablauf bei der Gemeinschafts-Obstanlage musste Material für einen kompletten Kipper herausgeschaufelt werden“, betont Meyer im Nachbericht. Außerdem befreite eine Gruppe den Rastplatz am Feuerbach vom Unkraut, rechte Laub zusammen und verteilte neues Rindenmulch. Danach sammelten die Helfer noch Abfall am Rastplatz beim Stein, beim Kirchplatz und ebenso beim Friedhof ein.