Egringen: Sänger laden zum gemütlichen Hock als Treffpunkt ein

Vorsitzender Holger Propfe ist seit etwa vier Jahren beim Gesangverein mit seinen zurzeit 36 aktiven Sängern, der in diesem Jahr sein 180-jähriges Bestehen begeht. Nachdem vor zwei Jahren das Jubiläum des Kinderchors mit einer eigenen Veranstaltung richtig gut ankam, haben die Egringer Sänger einen dicken Fisch an Land gezogen. Die „Sorgenbrecher“ absolvieren im Festzelt am Samstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr einen von nur insgesamt fünf Auftritten in diesem Jahr.

Gottesdienst

Die Formation aus Auggen wurde über einen persönlichen Kontakt des Vorsitzenden verpflichtet, widmet sich der leichteren Muse und nimmt sich dabei auch auf Alemannisch selbst auf die Schippe. Vom Rahmen ist die Samstagsveranstaltung eine Nummer kleiner und lockerer. Es reicht den Sängern ein kleineres Team von etwa 15 Helfern, die zum Auftritt der „Sorgenbrecher“ einen kleinen Imbiss und gekühlte Getränke reichen werden. Der Sonntag geht dann mit einem Festgottesdienst im Zelt los, der um 10 Uhr beginnt. Dieses Zelt fasst etwa 250 bis 300 Personen und bietet auch Schutz vor herbstlich kaltem Wind oder einem überraschenden Schauer.