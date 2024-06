Ein unbekannter Mann hat sich mutmaßlich an zwei verschlossenen Pedelecs zu schaffen gemacht, die in der Straße „Rötebrunnen“ in Egringen in einem Carport standen. Er war laut Polizei am Mittwoch gegen 2.35 unterwegs. Ein Fahrradschloss wurde durch Gewaltanwendung bereits beschädigt. Die Pedelecs zu entwenden gelang letztlich nicht, da der Unbekannte vom Besitzer gestört wurde. Der Unbekannte ergriff die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.