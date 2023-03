Egringen Wohnen im Kleinformat findet Anklang

Konzept aus Großstädten

Deshalb mussten sich die anwesenden Ortschaftsräte mit den vorliegenden Plänen begnügen. Als Gast war die neue Bürgermeisterin von Efringen-Kirchen, Carolin Holzmüller, gekommen. Auch sie interessierte sich für das Projekt.

Gerne hätten die Ratsmitglieder gewusst, ob die vier Wohnungen, die in dem Microliving-Haus entstehen sollen, vermietet oder verkauft werden sollen. Zwei Wohnungen sind je 101 beziehungsweise 102 Quadratmeter groß – „also eigentlich nicht klein, wenn man Microliving auf Deutsch übersetzt“, hieß es im Rat. Die anderen beiden Wohnungen entsprechen eher den Vorstellungen von „klein“ im eigentlichen Sinn – sie haben 55 und 56 Quadratmeter. Die Zuschnitte der Wohnungen gehen von eineinhalb, über zwei und drei Zimmer aus. Siedlungen mit Microliving-Häusern gibt es mittlerweile in größeren Städten wie in Köln oder Frankfurt am Main. Sie sollen einem bestimmten Personenkreis das Wohnen auf Zeit mit einem guten Komfortangebot zu einem bezahlbaren Preis ermöglichen. Gedacht waren etwa die ersten Microliving-Häuser vor allem für Studenten. Mittlerweile sind Ein-Personen-Haushalte, Wochenendpendler, Auszubildende, die während der Ausbildung nicht in ihrem Heimatort leben könne, und auch alleinstehende Senioren interessiert.