Ehemalige First Lady: Emotionale Trauerfeier für Rosalynn Carter

Atlanta/Washington - Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist mit einer emotionalen Trauerfeier gewürdigt worden - hochrangige Gäste erwiesen ihr die letzte Ehre. Der 99 Jahre alte frühere US-Präsident Jimmy Carter nahm ebenfalls an der Zeremonie in einer Kirche in Atlanta im südlichen US-Bundesstaat Georgia am Dienstag teil. Es war ein seltener öffentlicher Auftritt des von Krankheit gezeichneten Demokraten - halb liegend in einem Rollstuhl in der ersten Reihe der Kirche, zugedeckt mit einer Decke. Seine Ehefrau Rosalynn war vor gut einer Woche im Alter von 96 Jahren gestorben.