Ehemaliger NBA-Superstar Wieder ein Tränenmeer? - Nowitzki vor denkwürdigem Abend

Nowitzki hat keine Lust, sich damit zu beschäftigen. "Ich will vorher gar nicht wissen, was sie machen und wer in einem Video spricht. Ich will mich einfach überraschen lassen von all den Emotionen. Das wird überwältigend, so viel steht jetzt schon fest", sagte der beste deutsche Basketballer der Geschichte. Nowitzki ist dem Verein 21 Jahre lang treu geblieben und hat in seiner NBA-Karriere nie für einen anderen Verein gespielt. "Ich habe immer die Loyalität der Verantwortlichen und der Fans gespürt. Für mich war es einfach, hier zu bleiben", sagte Nowitzki.