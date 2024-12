Ehrenamt in Lörrach: Bürgerstiftung plant Willkommensfest und einiges mehr

Neue Bücherschränke

Diese würden rege genutzt, die Idee habe sich etabliert. Eine große Zahl Ehrenamtlicher kümmere sich darum, auch um den in diesem Jahr eingeweihten Standort auf dem Hauptfriedhof. „Wir haben noch einen weiteren möglichen Standort im Blick“, könnte das halbe Dutzend noch voll gemacht werden.

Die Lörracher Bürgerstiftung hat in den vergangenen Monaten auch Projekte von engagierten Menschen unterstützt, die Bewegung in die Schulen bringen, vor allem in die Grundschulen. „Bewegungsmangel wird mehr und mehr nicht nur zu einem gesundheitlichen Problem, Sport und Spiel fördern auch soziale Kompetenzen.“ Auch hier will die Bürgerstiftung bei der Unterstützung offen bleiben für eventuelle Angebote.

Die Sprach-Kita

Angespornt sei die Bürgerstiftung beim Projekt Sprach-Kita durch das Land geworden. Das lange Gezerre zwischen Bund und Land in Zuständigkeitsfragen ende nun. So fördert die Bürgerstiftung schon seit 2011 das Projekt und ist Träger der Fachberatungsstellen. Zwar stehe der endgültige Beschluss des Landes noch aus, doch das neue Landesprogramm setze künftig genau das um, was die Stiftung, primär in Person von Michaela Kern, seit 13 Jahren mache.