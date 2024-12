Ehrenamt in Lörrach: Bürgerstiftung plant Willkommensfest und einiges mehr

Senioren und Musikschule

Angesichts der älter werdenden Bevölkerung richtet sich der Blick der Bürgerstiftung-Verantwortlichen auch auf Senioren. So sehe man, dass sich mit der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren eine Herausforderung aufbaue, die künftig viel Gemeinsinn und vermutlich auch gemeinnütziges Engagement verlange. „Deshalb sondiert der Vorstand der Bürgerstiftung aktuell, wo in der Seniorenarbeit Bedarf besteht und in welcher Weise Unterstützung geleistet werden kann.“

Veränderungen stehen auch in einem anderen Tätigkeitsfeld an: So werde die Förderung von Kindern, die an der Musikschule ein Instrument lernen, vom Förderverein Musikschule unter das Dach der Bürgerstiftung geholt. „Die Unterstützung ist möglich durch die Mittel des Riehle-Fonds, denn dies ist einer von dessen drei Stiftungszwecken“, erklären Lusche und Schmider.