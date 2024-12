Ehrenamt: Weihnachtspäckchen für Lörracher Senioren

Auch Schulen der Stadt haben sich an dem Projekt beteiligt. Schüler malten oder bastelten 1000 weihnachtliche Bilder und Karten für die Senioren, die den Tüten beigelegt werden. Bei der Packaktion der letzten 150 Tüten waren fünf Schülerinnen der Albert-Schweitzer-Schule vor Ort und halfen mit, die Tüten mit den Beigaben zu füllen.

Der Seniorenbeirat sei bestrebt, junge Leute ins Boot zu holen, meinte Monica Rexrodt, schließlich seien sie der Nachwuchs, der vielleicht einmal solche Projekte weiterführen oder neue entwickeln könne.

Das Tüten wurden vom aktiven Kern des Seniorenbeirats gepackt, mit vor Ort in Tumringen waren am Dienstag auch der Beiratsvorsitzende Jörg Lutz und der Vorstandsvorsitzende des Lions Club Lörrach, Dominik Cordier. Das Weihnachtsprojekt sei ein leuchtendes Beispiel für gelebte Solidarität in der Stadt, sagte Lutz.