Ehrenamtlicher Einsatz für den Sport in Lörrach: Auflagen bremsen Mountainbiker aus – weitere Trails schon in Planung

Vier weitere Trails

Zwar wird es in Kürze einen weiteren Trailbautag geben, bei dem jeder mit anpacken kann, doch schon jetzt blicken die Vereinsverantwortlichen auf die „Vision Huusrundi 2.0“, die nun konkreter wird. Konkret geht es nach dem Flow-Trail am Maienbühl, dem sprunglastigen Trail am Riederfeld, jetzt um Natur-Trails am Schädelberg (800 Meter lang), Soormatt (guter Kilometer) und Stockert (ein Trail ein Kilometer, ein weiterer zwei Kilometer). Landschaftsgestaltung auf niedrigem Niveau steht hier an – Bäume und Äste werden geschnitten, teils kleine Kurven modelliert. Damit soll dem vor zwei Jahren schon abgefragten Bedarf nach unterschiedlichen Nutzungsformen durch Mountainbiker auch Rechnung getragen werden, damals schon unter Einbindung von Naturschützern, Jägern, Förstern und Sportlern.

Training mit Kindern in Aesch Foto: Jörg Lehmann

Der Zeitplan

Der für die Natur-Trails ins Auge gefasste Zeitplan rückt jedoch schon in weitere Ferne. Ursprünglich waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass eine natur- und artenschutzrechtliche Prüfung innerhalb von acht Wochen abgeschlossen ist. Das Ergebnis der Behörde liegt noch nicht vor – im Januar wurde es gestartet. Gleichzeitig ist dies eine Vorstufe eines Genehmigungsverfahrens, das mit der Prüfung schneller über die Bühne gehen soll. Hier war Schmidt davon ausgegangen, dass im Juli die Genehmigung vorliegt. Mittlerweile wagt er keinen neuen Zeitplan öffentlich auszugeben. Vielmehr hofft er erst einmal auf die Eröffnung des Rails am Riderfeld. Auch dieser darf dann von allen Mountainbikern kostenlos genutzt werden.

Kurzinfo

Der zweite Trail

liegt am Riederfeld und hat seinen Start in unmittelbarer Nähe zum Hünerbergweg. Der Uphill ist über das Gelände der DHBW geplant. Die Strecke wird in vier Sektionen unterteilt sein und sich eher an fortgeschrittene Mountainbiker richten.

Der Verein

Mountainbike Lörrach hat mehr als 400 Mitglieder. Als aktive Gemeinschaft sollen legale Mountainbike-Trails für die Region Lörrach entwickelt, gebaut und betrieben werden.