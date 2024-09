Ehrenamtliches Engagement: Förderverein des Seniorenzentrums St. Fridolin: Säule der Seniorenarbeit

Ehre für Dieter Funk

Er sei gerührt und fühle sich geehrt, sagte Funk. Die Ehrung gelte dem gesamten Vorstand. In keiner Weise habe er eine derartige Wertschätzung erwartet. Jahrzehntelang sei er Leiter bei den Pfadfindern und 18 Jahre lang in deren Vorstand gewesen. Auch sei er Mitglied der Kolpingfamilie und im Seniorenbeirat. Der Wunsch, sich in das soziale Leben der Stadt einzubringen, ziehe sich wie selbstverständlich durch sein Leben.

Die Anfänge

An der feierlichen Stunde nahmen Mitglieder, Gönner und Helfer des Vereins teil. Dem verein gehören rund 300 Mitglieder an. Patrick Ball, der ehemalige Geschäftsführer und Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums, hatte seinerzeit die Idee eines Fördervereins in der Schweiz aufgegriffen. Heiner Benner, der heute Ehrenmitglied im Förderverein ist, war der erste Vorsitzende.