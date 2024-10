Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Roche Deutschland Holding GmbH, Hagen Pfundner, ist am Mittwoch zum Ehrensenator der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ernannt worden. Die Verleihung des Titels „Ehrensenator“ ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Uni Freiburg seit 1922 an Personen vergibt, die sich in besonderem Maße um die Lehreinrichtung verdient gemacht haben. Pfundner, der seit vielen Jahren eng mit der Uni Freiburg verbunden ist, habe maßgeblich zur Stärkung der Kooperation zwischen der akademischen Forschung und der forschenden pharmazeutischen Industrie beigetragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon seit Studienzeiten spielte die Universität Freiburg eine prägende Rolle im Leben von Hagen Pfundner. Mit seinem dortigen Pharmaziestudium hat er die ersten Schritte in die wissenschaftliche Forschung unternommen. „Diese Zeit hat mich geprägt und das Fundament für meine zukünftigen Tätigkeiten in der pharmazeutischen Industrie gelegt”, lässt Pfundner sich in der Mitteilung zitieren. „Die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft ist von entscheidender Bedeutung, um weiterhin Fortschritte in der medizinischen Forschung und Entwicklung zu erzielen und in beide Richtungen nachhaltig zu übertragen. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft zur Förderung dieser wichtigen Partnerschaft beizutragen.“