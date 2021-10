Ehrung Einsatz für jüdisches Leben

Ein großes Anliegen Scheinkers ist es, die Beibehaltung und das Leben orthodoxer jüdischer Traditionen zu ermöglichen. „Ihr ehrenamtliches Engagement ist ein bedeutsamer Beitrag zum interkulturellen Dialog in unserer Stadtgesellschaft“, bedankte sich Oberbürgermeister Jörg Lutz.

„Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die Menschen aus den GUS-Staaten, die hierher nach Deutschland kamen und alle, die jetzt noch kommen, hier genauso eine Heimat finden wie ich“, erklärt sie ihr unermüdliches Engagement.

Sie selbst fand im übrigen erst mit über 40 Jahren zu ihrem jüdischen Glauben – und zwar durch eine Nonne. „Sie hat mich zu meinen Wurzeln, meinem Glauben geführt.“

Lörrach ist ihre Heimat

In Lörrach ist ihre Heimat, hier wohnen ihr Mann, ihre Kinder, ihre Enkel. Und die möchte sie weiter aufwachsen sehen. „Ich lebe gerne, und ich möchte weiter aktiv sein – für die Familie und für die Gemeinde.“ Eine enge Freundschaft verbindet sie mit Rabbiner Moshe Flomenmann, dessen Engagement und Kenntnis sie hervorhebt. „Eine Gemeinde muss einen Menschen an der Spitze haben, der von Gott erzählen kann. Er ist so einer.“

Der Rabbiner predigt auf Deutsch, übersetzt dann, wenn es nötig ist auch ins Russische. Dies wünscht sich Scheinker auch in muslimischen Gemeinden: In Deutschland solle doch in den Gotteshäusern auch auf Deutsch gesprochen werden, findet sie. Wichtig ist ihr, dass die Lörracher Synagoge ein offenes Haus ist, jeder sei willkommen. „Wir erzählen hier auch Andersgläubigen, was uns vereint und nicht, was uns trennt. Die Tür steht immer offen“ – wenn auch leider aufgrund jüngster antisemitische Vorfälle im Land inzwischen eine Anmeldung zum Besuch nötig sei, ein schützender Zaun in Planung ist. „Es ist traurig, dass wir uns so absichern müssen.“

Hass ist für Hanna Scheinker keine Option. Sie lebt in dem festen Glauben, dass Gott Schlechtes bestraft. Für alle Menschen jüdischen Glaubens wünscht sie, dass sie sich in Deutschland wohl und sicher fühlen, dass sie ohne Angst glücklich sein können. Und: „Dass wir nie mehr Menschen treffen, die unser Leben zerstören wollen.“ Dafür und für eine offene, lebensfrohe jüdische Gemeinde in Lörrach will sie sich auch weiterhin aus vollem Herzen einsetzen