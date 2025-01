Ehrung in Adelhausen: „Gold“ für Christian Gerwig

Christian Gerwig gehört dem Ortschaftsrat Adelhausen über 30 Jahre hinweg an und hat sich in dieser Zeit große Verdienste um den Rheinfelder Ortsteil Adelhausen erworben. Dafür dankte ihm in der Sitzung des Ortschaftsrats auch Ortsvorsteherin Silvia Rütschle. In ihrer Laudatio hob sie noch einmal das langjährige ehrenamtliche Engagement des Geehrten hervor. Seine Ratskollegen spendeten ihm für seinen Einsatz kräftigen Applaus.