Ehrung in Hausen: SPD würdigt Elmar Vogt

Der stellvertretende Vorsitzende Wernfried Hübschmann ließ die lokalpolitische Karriere von Vogt Revue passieren. In die SPD eingetreten war er bei der Verabschiedung seines Vaters Karl-Heinz Vogt aus dem Bürgermeisteramt am 18. Juni 1999, das er 24 Jahre lang bekleidet hatte. 2004 wurde Elmar Vogt zum Gemeinderat gewählt, war zunächst zweiter Stellvertreter und ab 2009 erster Stellvertreter von Bürgermeister Martin Bühler. 2014 wurde Vogt als Stimmenkönig mit 1616 Stimmen erneut in den Gemeinderat gewählt, schied aber Ende 2014 auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Hübschmann lobte Vogts intensive und durchaus streitbare Mitarbeit in den Ausschüssen für Finanzen und Verwaltung und besonders auch in der Hebelkommission. Auch jenseits der Politik ist Vogt vielfach interessiert und engagiert, als Hebel-Forscher, Lokalhistoriker, freier Mitarbeiter mehrerer Publikationsorgane, Briefmarkensammler, im Förderverein der Grundschule und für den Kindergarten. „Er ist eine unbequeme Stimme für die Gerechtigkeit und die Anliegen der SPD“, so Hübschmann.