Ehrung in Lörrach: Ein Brückenbauer im Dreiland

Kriminalität Mord aus Rache? Mutmaßlicher Schütze von Bad Nauheim gefasst

War es ein Doppelmord aus Vergeltung? Zwei Männer starben an Karsamstag in Bad Nauheim an Schussverletzungen. Nach umfassenden Ermittlungen ist jetzt auch der mutmaßliche Schütze in U-Haft.