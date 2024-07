Ehrung: Sparkassenmedaille für Renz und Lusche

Renz und Lusche traten bei den diesjährigen Kommunalwahlen nicht mehr an und können damit die Funktion als Doppelmandatsträger auch nicht mehr im Verwaltungsrat wahrnehmen. „Beide waren aktuell die dienstältesten Mitglieder im Verwaltungsrat der Sparkasse“, heißt es.

In seiner Würdigung betonte der Vorsitzende, Oberbürgermeister Jörg Lutz, dass sich beide in den langen Jahren seiner Zugehörigkeit zu den Sparkassengremien stets in besonderer Weise für die Belange der Sparkasse eingesetzt haben. Ihre große Sachkenntnis war für die Sparkasse und die Sparkassenorgane stets eine wertvolle Hilfe.