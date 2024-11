Ehrung von Ärzten: Das Wirken von Ingolf Lenz

Lenz absolvierte in den Kliniken Lörrach und Schopfheim die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin und bekam 1986 die Facharzt-Anerkennung zugesprochen. Im selben Jahr übernahm er seine hausärztliche Praxis in Brombach, aus der später eine Gemeinschaftspraxis wurde. Nach 37 Jahren Praxistätigkeit übergab er Ende 2022 seinen Praxisanteil an einen Nachfolger.

Ab 1999 war Lenz im Ärztlichen Kreisverein Lörrach aktiv, zunächst als Fortbildungsbeauftragter und seit 2003 ist er dessen Vorsitzender. Von 2015 bis 2023 war er Vorstandsmitglied der Bezirksärztekammer Südbaden. Außerdem war er unter anderem noch Delegierter der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer, Mitglied in den Ausschüssen „Fortbildung“ und „nichtärztliche medizinische Fachberufe“ sowie Mitglied im Prüfungsausschuss und Fachsprachenprüfer. Auch für die Landesärztekammer war Lenz im Einsatz: unter anderem als Delegierter der Vertreterversammlung, als Mitglied des Ausschusses „Suchtmedizin“ und als stellvertretender Vorsitzender des Widerspruchsausschusses. Lenz hat außerdem maßgeblich die Organisation der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin im Kreis Lörrach seit der Gründung 2022 unterstützt.