Ehrungen Bautzen gewinnt Auszeichnung zum "Bahnhof des Jahres"

Sonderpreis für Bahnstation Sörup

Neben der Auszeichnung für den Bahnhof Bautzen verteilte der Verband in diesem Jahr einen Sonderpreis an die Bahnstation Sörup in Schleswig-Holstein. "Kleine Bahnhöfe im ländlichen Raum bieten oft nur das Nötigste: Bahnsteig, eine Fahrten-Anzeige für die Reisenden und ein Wartehäuschen", teilte die Jury mit. An dem kleinen Landbahnhof an der Strecke zwischen Kiel und Flensburg sei das anders.

"Hier finden die Reisenden im Bahnhofsgebäude einen kleinen Warteraum und eine Toilette. Außerdem ist am Bahnhof W-Lan verfügbar." Im direkten Umfeld gebe es eine Bäckerei und einen Supermarkt und im Gebäude selbst ein täglich geöffnetes Eiscafé. Das historische Bahnhofsgebäude in der 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde sei dank deren Engagements umfassend saniert worden.

Seit 2004 zeichnet die Allianz pro Schiene jedes Jahr die aus ihrer Sicht besten Bahnhöfe Deutschlands aus. Bewertet wird dabei vor allem das Angebot für die Reisenden: Zuginformationen, Aufenthaltsmöglichkeiten aber auch der Anschluss an andere Verkehrsmittel im Umfeld.