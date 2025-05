Ehrungen beim Bürgerempfang: Herausragender Einsatz für die Stadt Kandern

Geehrt wurde auch Carolin Held vom Reitclub Kandern, unter anderem als Landesmeisterin in der Altersklasse U 25, im Gespannfahren und Kutschenfahrsport. Simone Penner sagte: „Wir sind stolz, eine so starke Vertreterin in der Tradition des Rossmärts in unseren Reihen zu wissen“.

„Engagement ist unbezahlbar“

Die Bürgermeisterin würdigte die Ehrenamtlichen und sagte: „Euer Engagement ist unbezahlbar, Eure Arbeit ist oft still, unermüdlich und gerade deshalb von unschätzbarem Wert“.