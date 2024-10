Eichen: Ortschaftsrat billigt Feuerwehr-Zentralisierung

Ist-Zustand in Stadtabteilung

Der Ist-Stand innerhalb 114 in die Analyse einbezogenen Einsätzen der Stadtwache war weder in Stufe 1 noch in Stufe 2 ausreichend, erläuterten die Kommandanten: Es gab längere Eintreff- und Ausrückezeiten. Zugleich allerdings gilt: Im Vergleich zu den meisten übrigen Abteilungen steht die Stadtwache besser da; bessere Werte gab es nur in der Abteilung Wiechs.

Positiv: Mit 73 Aktiven liegt die Stadtwache in Sachen Einsatzkräftebedarf im Plus. Die Abteilung Stadt kann Abgänge erfolgreich über die Jugendfeuerwehr kompensieren. Auch in Sachen Einsatzfahrzeugen sieht Hofmann die Abteilung gut aufgestellt.

Wie in allen anderen Wachen gibt es auch in der Hauptwache im Bremt Sanierung- oder Ausbaubedarf – etwa im Umkleide und im Lagerbereich. Weiteres Problem: Aus Platzmangel können Fahrzeuge nicht mehr in der Halle untergebracht werden. In der Abteilung Raitbach und Langenau werden sogar Neubauten benötigt, rekapitulierte Hofmann.