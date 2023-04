Eichener Eierspringen Eherne Tradition und sportlicher Spaß

Jung, ledig, konfirmiert

Gemäß der Tradition sind die Butzimummel allesamt junge konfirmierte, aber ledige Männer. Die Spannung stieg, als die 30 in weiß gekleideten Butzimummel zu den Klängen des „Badnerlieds“ in die Spielarena einzogen. Bewaffnet mit „Saubloodere“ – aufgeblasene Schweinsblasen – positionierten sie sich um die Mitte des Spielfelds. Es folgte ein unterhaltsames Spiel, bei dem die Gaudi wichtiger als die Regeln war. Besonders bei den Kindern war die „Diebeslust“ in diesem Jahr hoch: Meist stellten sie die Mehrzahl der Eierdiebe und lauerten auf die nächste gute Gelegenheit, sich ein Ei zu ergattern. Massenangriffen von Dutzenden Eierdieben folgten auch immer wieder ruhigere Phasen, in denen erfolgreiche Einzelaktionen mit Applaus bedacht wurden.

Die Butzimummel versuchten in einem wilden Durcheinander, mit ihren Saubloodere auf die Angreifer einzuschlagen oder sie in Rugby-Manier zu Boden zu reißen. Als die Saubloodere durch die Schläge unbrauchbar wurden, kam eine andere Waffe ins Spiel: Die Angreifer wurden nun mit schwarzer Schuhcreme traktiert. Und auch wenn das ganze wild aussah: Moderator Schrank bestätigte, dass die Rauferei in diesem Jahr „sehr fair“ vonstatten ging.

Nach 40 Minuten erreichten die Läufer aus Kürnberg – Simon Lacher und Fabian Klemm – wieder das Spielfeld und der Wettkampf endete. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Eier im Feld eingesammelt worden waren, siegten Lacher und Klemm – was im unübersichtlichen Trubel allerdings fast unterging.

Insgesamt 723 Eier hatten die Butzimummel am Tag zuvor im Dorf gesammelt. Was davon nach dem Eierspringen übrig und heil geblieben war, wurde am Abend verspeist; der dann noch übrige Rest wurde an den Tafelladen gespendet.

