Eichener Ortschaftsrat: Ort ist nur schlecht erreichbar

Wasmer teilte mit, dass die Planungen zur Hallenerweiterung laufen. Es werde versucht, den Kindergarten während der Bauzeit nicht auszugliedern. Möglicherweise könne ein geschützter Zugang über den Spielplatz hergestellt werden. Das alte Rathaus sei aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht als „Ausweichgebäude“ geeignet. Fraglich sei noch, wohin der Standplatz des Eichener E-Fahrzeugs verlegt wird. Baubeginn der Hallenerweiterung sei in diesem Herbst, bezugsfertig sei das sanierte Gebäude 2027.

Ortschaftsrat Felix Hermann hatte festgestellt, dass die Müllboxen für Hundekotbeutel zwischen den Jahren insbesondere am Wanderparkplatz zum Eichemer See und am Dinkelberg nicht geleert wurden und überliefen. Auch führen oft Autos über den Feldweg an den See, obwohl dies nicht zulässig sei.

Schilder abgeflext

Ortsvorsteher Wasmer berichtete, dass die Verbotsschilder in der Vergangenheit mehrfach abgeflext worden waren. Der Einsatz des Ordnungsdienstes vorwiegend an den Wochenenden wurde angeregt.

Die Stadtverwaltung informiert zudem am 19. März ab 19 Uhr in Hülschenmatthalle zum Thema Freiflächen-Solaranlage. Auch Workshops sind geplant.