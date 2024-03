Eierspeisen Von Ostereiern bis Eggs Benedict: Bemalt, beliebt - gesund?

Vorbei die Zeiten, als hierzulande das auszulöffelnde Frühstücksei die höchste Form des Eieressens zu sein schien und es dabei bloß um Fragen ging wie "Klopfen oder Köpfen?".

Das Ei und Loriot

Loriot widmete dem weichen Ei in den 70er Jahren einen legendären Zeichentrick-Sketch, in dem der Dialog zwischen Mann und Frau am Frühstückstisch völlig eskaliert ("Woher weißt du, wann das Ei gut ist?", "Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott", "Nach der Uhr oder wie?", "Nach Gefühl - eine Hausfrau hat das im Gefühl" (...) "Aber es ist hart! Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht", "Mit meinem Gefühl stimmt was nicht?").

Seitdem ist viel passiert. Der Eierkonsum wurde internationalisiert. Seit einigen Jahren schon finden sich Eggs Benedict (also pochierte Eier auf Toast oder englischem Muffin mit Kochschinken oder Speck sowie Sauce hollandaise) öfter auf Speisekarten in Deutschland. Früher gehörten sie nur in den USA, wo sie Ende des 19. Jahrhunderts in New York erfunden worden sein sollen, sowie in edleren Hotels auf der ganzen Welt zum Kanon der Eierspeisen.