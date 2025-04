Eierspringen in Eichen: Uraltes Brauchtum mit Ultra-Spaßfaktor

Bereits am Vortag des Eierspringen hatten die Akteure zusammen mit „Ankebäbi“ und „Bäberich“ (zwei Eichener Buben in der traditionellen Markgräfler Tracht) die Utensilien für das große Spektakel am Ostermontag eingesammelt: 60 Päckchen Anke (Butter) und rund 700 Eier kamen durch die Dorfgemeinschaft zusammen. Die rohen Eier präsentierten sich am Folgetag, Ostermontag, als „Objekt der Begierde“ der zahllosen Besucher. Kampflos übergeben wurden sie der Menge jedoch keineswegs: Intensiv verteidigt wurden sie von rund 30 jungen Männern aus Eichen („Butzimummel“), allesamt konfirmiert, aber noch ledig, so will es die Tradition.