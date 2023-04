Eierspringen in Wiechs Ostergaudi am Wibufa-Schopf

Kübelweise Schuhcreme

Spannend war es dann in Wiechs eine knappe Stunde lang. In dieser Zeit hatten die beiden jungen „Eierläufer“ auf dem Feld jeweils 820 Meter zurückgelegt, dabei die 30 Häufchen mit Eiern befüllt, derweil sich die Verteidiger – in Wiechs als „Eierpolizisten“ bezeichnet – mit kübelweise schwarzer Schuhcreme ausstatteten, um damit die ins Feld stürmenden „Eierdiebe“ einzuschmieren und so deren Diebes-Aktionen zu verhindern. Das gelang mal mehr, mal weniger gut, und schon bald sah man viele kleine und große Zuschauer, die mit ebenso verschmiertem Gesicht wie Kleidung immer wieder aufs Spielfeld stürmten, um ihre Eierschachteln mit „Beute“ zu füllen.