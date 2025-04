Und so traf sich die Bevölkerung am Ostermontag beim Wagenbauschopf der Wiechser Buure-Fasnacht zum Dorfspektakel. Ursprünglich war die Tradition von den Rekruten des Dorfes gepflegt worden. Mittlerweile hält der Verein um die Wiechser Buurefasnacht das Brauchtum aufrecht. 240 Eier galt es in die vorbereiteten Nester zu legen und sie danach wieder einzusammeln, während zwei Läufer in das benachbarte Nordschwaben liefen, um eine Flasche Wein zu holen.