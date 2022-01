Eimeldingen 15 Jahre HaarSchneiderei in Eimeldingen

An den Start ging Friseurmeisterin Bianca Enzmann am 1. Februar 2007. Zuvor hatte sie den Beruf erlernt, arbeitete bei einem Binzener Friseursalon und machte dann ihren Meister. 2007 konnte sie mit Unterstützung des Gebäudeeigners und Vermieters in Eimeldingen die Räume an der Hauptstraße 24 nutzen. In vielen Arbeitsstunden entstand ein kleiner, feiner Friseursalon mit zwei Wasch- und fünf Bedienungsplätzen. Die Entwicklung war in den folgenden Jahren so gut, dass Bianca Enzmann, die ihren Beruf als Berufung bezeichnet, an eine Erweiterung ging. Die Nachbarräume wurden frei, wieder ging man ans Renovieren und Herrichten und nach drei Wochen, von der Familie und dem Vermieters tatkräftig unterstützt, hatte die „HaarSchneiderei“ 100 Quadratmeter Fläche, sieben Bedienplätze, drei Waschbecken und einen Herrenplatz. Nach zehn Jahren, so erinnert sich Bianca Enzmann zurück, brachten auch für sie und ihr sechsköpfiges Fachfrauen-Team ab März 2020 Corona und die Lockdowns herausfordernde Zeiten. Dank des ausgezeichneten Rufs der „HaarSchneiderei“ wurde diese schwierige Zeit aber überwunden, sagt Bianca Enzmann. Sie bietet mit ihrem Team das ganze Programm eines Friseursalons für Frau, Mann und Kind. Und alles in freundlichen Räumen, mit herzlichem Service einschließlich Kleinigkeiten wie einem Getränk und immer einem netten Gespräch. „Wir sind mit viel Herzblut dabei und bieten exakte Haarschnitte, grundsolide, aber auch ausgefallene Farben und Hochsteckfrisuren“, sagt Bianca Enzmann. Sie sagt auch, dass man, um erfolgreich ein Geschäft zu führen auf Unterstützung vielfältiger Art angewiesen ist. Daher dankt Enzmann in erster Linie ihren Mitarbeiterinnen, dem Team, das immer zur Stelle ist, das mit Herzblut seinen schönen Beruf ausführt und dabei im Zusammenhalt einzigartig sei; nicht zu vergessen auch die Familie und natürlich die treuen, zufriedenen Kundinnen und Kunden. Ihr Vermieter habe ihr stets mit Eigeninitiative zur Seite gestanden. All das mache Mut für die Zukunft, so die Friseurmeisterin.