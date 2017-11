Eimeldingen Ansteckende Freude an der Musik

Von Daniela Buch

Durchweg erfrischend, fröhlich und klangprächtig präsentierte sich der Frauenchor Eimeldingen an seinem „Jubelkonzert“ zum 40-jährigen Vereinsbestehen, das am Samstagabend unter der Leitung von Thomas Kaufmann und der Mitwirkung von Orchestermusikern und Solisten in der Kirche St. Martin gegeben wurde.

Eimeldingen. „Wir möchten Sie mit unserer Freude an der Musik anstecken, und vielleicht jubeln wir am Ende ja gemeinsam“, sagte Vorsitzende Susanne Eichin bei der Begrüßung. Jubel und tosender Beifall krönten denn auch tatsächlich den herausragenden Auftritt der Sängerinnen.

Die Anteilnahme am Chorjubiläum und das Besucheraufkommen waren überwältigend. Mit einem solch großen Interesse hatte der Frauenchor wohl nicht gerechnet. Nachdem auch noch jeder auszumachende Stehplatz vergeben war, mussten weitere Besucher abgewiesen werden, der Platz reichte schlicht nicht aus.

Die Sängerinnen nahmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch das Lieblingsrepertoire des Chors. Gesungen wurde auf Deutsch, Lateinisch, Italienisch und Englisch. Die Begleitung durch ein Orchester und die Verstärkung durch Solisten verlieh dem Konzert eine besonders festliche Note. Das Programm begann mit einer Auswahl an Werken der Klassik vom Barock bis zur Romantik, darunter das „Magnificat“ von Michael Haydn, Ausschnitte aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sowie aus den Messen von Franz Schubert und Anton Bruckner und dem Requiem von Gabriel Fauré, dazu „Coro di Ninfe“ von Gioacchino Rossini und – das einzige a cappella Stück des Konzerts – „Dir gehört mein Herz“ von Felix Mendelssohn.

Ein frohes Wiedersehen gab es mit der ehemaligen Dirigentin Vanessa Werner, die an der Orgel als Solistin die „Toccata C-Dur“ von Dietrich Buxtehude spielte. Souverän wechselte der Frauenchor sodann in die Welt des Musicals und Pops. Mit den Balladen aus dem „König der Löwen“ und den botschaftsreichen Songs „Man in the Mirror“ und „Wir sind die Welt“ von Michael Jackson ließen die Sängerinnen liebreizende Funken sprühen.

Überleitend mit „I have a dream“ von Mary Donnelly schloss sich der Kreis stimmig im dritten Teil des Programms, der wiederum geistlichen Stücken gewidmet war, jedoch in der Form modernen Gospelgesangs, in den auch die Zuhörer eingeladen waren mit einzustimmen. Eingeleitet wurde er von einem bewegend schön dargebotenen Gesangsduett von Thomas und Kerstin Kaufmann, beschwingt übergehend in eine muntere Abfolge an bekannten Titeln wie „Herr, ich folge Dir“ oder „O happy Day.“

Für alle Mitglieder, Unterstützer, Passive und Ehemalige hat der Frauenchor eine Vereinschronik erstellt, die am Wochenende erstmals verteilt wurde. Zu den Gratulanten des Abends gehörte der Männerchor Liederkranz. Vorsitzender Hansfrieder Geugelin würdigte den vergleichsweise noch jungen Verein als „musikalischen und kulturellen Eckpfeiler der Gemeinde“, und befand: „Fantastisch, was uns hier beim Jubiläumskonzert geboten wird, und auch was über die Jahre hinweg alles bewerkstelligt wurde.“ Gabriele Schamberger gratulierte im Namen der örtlichen Vereine und überreichte ein gemeinsames Präsent.

„Ein wunderschönes Konzert“, meinte Bürgermeister Oliver Friebolin und dankte dem Frauenchor seitens der Gemeinde Eimeldingen für die Beiträge zum Dorfleben. „Machen Sie bitte weiter so. Sie sind eine Bereicherung für die Gemeinde – in jeder Hinsicht!“, betonte er.