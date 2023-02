Vorläufig in Betrieb gegangen ist die elektronische Anzeigetafel am Bahnhof Eimeldingen. Künftig sollen dort neben den Ankunftszeiten aller Busse auch die der Züge angezeigt werden, die am Bahnhof Eimeldingen halten. Der Landkreis Lörrach treibt die Bereitstellung von Echtzeit-Informationssystemen derzeit aktiv voran. Eine offizielle Einweihung findet am Donnerstag, 23. Februar, in Weil am Rhein statt. Foto: Beatrice Ehrlich