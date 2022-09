Eimeldingen - Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße „Im Rebacker“ ist am Mittwoch zwischen 16.30 und 16.45 Uhr die linke Fahrzeugseite eines weißen Mercedes-Benz-SUV von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Sachschaden an dem Mercedes beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/979 70, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Aufgrund der Spurenlage müsste das Verursacherfahrzeug links neben dem Mercedes gestanden haben.