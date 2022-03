Eimeldingen Badminton Club stellt sich neu auf

Wegen der Renovierung der Reblandhalle ab August musste der Verein sein Training ins G5, ins Impulsiv nach Lörrach und zum ESV Weil verlegen. Die Mehrkosten in Höhe von 8000 Euro werden zu 80 Prozent von der Gemeinde getragen. Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im November im Landgasthof „Engemühle“.

Achter Spieltag am 9. April

Die BCE stellt zusammen mit Weil drei Mannschaften (SG Eimeldingen/Weil). Die erste spielt in der Verbandsliga, die zweite und dritte in der Bezirksliga, berichtete Sportwart Pascal Schmidt. Nach dem siebten Spieltag pausierte der Ligabetrieb. Er wird am 9. April um 15 Uhr fortgesetzt. Der Sportwart kündigte ein Gespräch mit dem ESV Weil über die zukünftige Aufstellung der Mannschaften an. Ziel sei, die Jugendspieler Ben Schörlin, Yannick Zeller, Tobias Denzer und Hannah Fritz bei den Erwachsenen zu integrieren. Auch bei den Hobbyspielern soll geschaut werden, wer in den Ligabetrieb wechseln könnte.

Jugend

19 Jugendliche trainieren

Sandra Schörlin schilderte die Situation der Jugend. „Kontinuierlich im Training waren 19 Jugendliche“, sagte sie. Mittwochs beginnt das Training bereits um 17 Uhr, was die Trainersuche erschwere. Sie berichtete von den Ergebnissen der Turniere in Eggenstein und Brombach und der Landesmeisterschaft in Konstanz.

Vorstandswahlen

Der Vorstand hat sich leicht verändert: Stefan Potschka, bisher Kassenwart, ist nun Kassenprüfer. Kassiererin ist Nadine Wiege. Sportwart bleibt Pascal Schmidt, Michèle Zeller erste Beisitzerin.

Pläne

Programmpunkte im laufenden Jahr sind: ein Wandertag am 9. Juli, das Dorffest an der Reblandhalle voraussichtlich im Juli, und die Jahresfeiern am 25. November (Erwachsene) und am 3. Dezember (Jugendliche).

Ehrungen

Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Peter Katzenstein geehrt. Ebenso lang Mitglieder sind seine Frau Elvira und Franz Fischer. Fischer habe zu Beginn dafür gesorgt, dass Badminton-Felder in der Reblandhalle markiert wurden, so Schmitt. 25 Jahre Mitglied sind Rene Rotzler, Pia Schlicht und Andreas Ratzel. Lieven van der Hoofd, ehemaliger Jugendwart, lobte Schmitts langjähriges Engagement für den Verein. Gabriele Schamberger, Mitglied der Dorffestgemeinschaft, überreichte dem Verein ein Geschenk.

Der neue Vorsitzende: Hansjörg Schörlin

Hansjörg Schörlin ist neuer Vorsitzender des Badminton-Clubs (BCE). Seine Familie ist im Verein aktiv. Neal Schörlin konnte an seinen ersten U13-Turnieren tolle Erfolge verbuchen, der zweite Sohn Ben erreichte im Ranglistenturnier in Seelbach im Junioren-Einzel (U19) den zweiten Platz. Seine Frau Sandra ist Jugendwartin. Schörlin ist gelernter Zimmermann. Häuser baut er inzwischen nicht mehr, als selbstständiger Immobilienmakler in Lörrach verkauft er sie.

Die Schörlins wohnen in Blansingen. Der neue BCE-Vorsitzende will die Arbeit seines Vorgängers nahtlos fortsetzen. „Mir ist die Jugendförderung wichtig“, sagt der 53-Jährige. Die jungen Badmintonspieler sollen in die Vereinsführung integriert werden. Von großer Bedeutung für ihn ist auch, „das Gemeinschaftsleben am Laufen zu halten“.