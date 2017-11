Eimeldingen Bald Arbeiten am Sportplatz

Von Clemens Leutz

Ende des Monats soll die Sanierung des Dachs des Vereinsheims der Spvgg Märkt-Eimeldingen beginnen. Außerdem stehen beim Eimeldinger Sportplatz Arbeiten am Parkplatz und an der Zufahrt an.

Eimeldingen. Dass der Parkplatz bei der Spvgg in einen ordentlichen Zustand gebracht werden soll, ist seit längerem beschlossen. Vorab sollte noch für eine richtige Entwässerung gesorgt werden. Deshalb waren nun zusammen mit der Parkplatzsanierung auch Entwässerungsarbeiten ausgeschrieben worden. Sie umfassen einen 80 Meter langen Entwässerungsgraben und die Versickerungsmulde, die mit einem 1,60 Meter hohen Zaun umgeben wird. Für 33 800 Euro soll die ortsansässige Firma Oskar Vogel Straßenbau die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Für weitere 10 000 Euro hatte der Gemeinderat dieses Jahr bereits die Sanierung der Zufahrtstraße an die Firma Vogel vergeben.

Die Arbeiten sollten koordiniert werden, regte Gabriele Schamberger als Vertreterin der Sportvereinigung nach der Gemeinderatssitzung an. Sie dankte auch „für die unkomplizierte Art und Weise“, mit der die Gemeinde Beschlüsse gefasst habe. Auf ihre Sorge, dass Jugendliche über den Zaun klettern könnten, antwortete Bürgermeister Oliver Friebolin, dass Kinder in der Mulde nicht versinken könnten. Schamberger ergänzte, dass die Dachsanierung am Vereinsheim an eine örtliche Firma vergeben worden sei.

Die Bauart der Mulde verglich Werner Sturm, Leiter des Verbandswerkhofs, mit der Versickerungsmulde für Regenwasser im Gewerbegebiet Schlöttle in Efringen-Kirchen.

Auf ihrem Gelände hat die Sportvereinigung immer wieder Baustellen. Im Jahr 2014 überholte sie ihren Rasenplatz, und der Parkplatz erhielt eine neue Splittdecke. Die Dachreparatur ist fällig, weil Platten rissig seien und Steinwürfe das Dach beschädigten.