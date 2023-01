Eimeldingen Balkonkraftwerke im Paket ordern

Eimeldingen (jas). Eine besondere Aktion zur Energiewende bietet die Gemeinde Eimeldingen: Auf Initiative von Dirk Liebert organisiert sie eine Sammelbestellung von so genannten Balkonkraftwerken, die eine Beschaffung zu vergünstigten Preisen ermöglichen soll. Bürgermeister Oliver Friebolin lobte in der Ratssitzung ausdrücklich die Initiative des engagierten Bürgers, der mit seinem Anliegen an die Verwaltung herangetreten war. Sie hat nun alles Weitere in die Hand genommen und die Aktion samt Bestellformularen und vielen Infos rund um Detailfragen und zur Lieferfirma Solarista auf die Eimeldinger Homepage gesetzt.