Eimeldingen: Bauvorhaben findet keine Mehrheit

In der die Sitzung abschließenden Fragestunde der Bürger wies ein Anwohner zudem darauf hin, dass die Verkehrssicherheit in der Kurve um den geplanten Neubau bereits jetzt ungenügend sei, was kürzlich schon zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer geführt habe. Durch den Neubau und eventuell an der Straße parkende Besucherautos würde die Situation gänzlich unübersichtlich. Man müsse dabei zudem berücksichtigen, dass der entsprechende Straßenabschnitt auch als Schulweg genutzt werde.

Antrag wird knapp abgelehnt

Birthe Fischer erklärte, dass sich die Prüfung durch die Stadtbau nur auf das Hauptobjekt erstrecke; Nebenobjekte und eine sonstige Grundstücksnutzung sei nicht Gegenstand einer solchen Prüfung, sondern würden in die Zuständigkeit der Baurechtsbehörde fallen, an welche der Antrag im Falle einer Zustimmung durch den Eimeldinger Gemeinderat nun weitergeleitet werden müsse.

Die Beschlussempfehlung lautete auf Zustimmung. In Abwesenheit der Gemeinderätinnen Julia Rettenberger und Silke Voß wurde diese mit vier Ja-, vier Neinstimmen und einer Enthaltung jedoch abschlägig beschieden. Bürgermeister Friebolin hatte zuvor für den Fall der Zustimmung in Aussicht gestellt, die vorgebrachten Einwände der Räte bei der Baurechtsbehörde einzubringen, was sich mit dem negativen Votum erübrigte.