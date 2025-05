Eimeldingen: Bessere Busanbindung

Es gebe nun einen neuen Verwaltungsvorschlag, der dem Kreistag vorgelegt werden solle. Dieser beinhalte, dass die Zahl der Busverbindungen zwischen Eimeldingen und Lörrach auf zwölf pro Wochentag aufgestockt werden sollen. Zusätzlich solle es ein „Abendpaar“ geben. Die Linie beginne und ende dann auch nicht mehr in jedem Fall in Fischingen. Ein Teil der Fahrten solle nach Efringen-Kirchen durchgebunden werden, so dass es dann wieder eine direkte Busverbindung in den Nachbarort geben würde. Außerdem solle geprüft werden, ob daraus an Werktagen nicht auch eine Hauptlinie mit annäherndem Stundentakt werden könnte. Auch an den Wochenenden soll es Verbesserungen geben. Sowohl an den Samstagen als auch an den Sonntagen seien jeweils vier Fahrtenpaare nach Lörrach vorgeschlagen, berichtete Friebolin. Bislang sind samstags nur drei Fahrten nach Lörrach und wieder zurück sowie sonntags nur ein Fahrtenpaar vorgesehen.

Sollte alles so kommen, wäre Eimeldingen zufrieden, das würde eine leichte Verbesserung des Status Quo bedeuten, sagte Friebolin. Er werde die entscheidende Kreistagssitzung besuchen und sich dort gegebenenfalls auch zu Wort melden, kündigte er an.