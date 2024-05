Eimeldingen: Bestens vorbereitet in die neue Saison

Angebote für Kinder

Den Sommer über können Kinder und Jugendliche unter Anleitung bei einem fünfmaligen kostenlosen Training den Tennissport kennenlernen. Darüber hinaus beteiligt sich der TC auch am Kinderferienprogramm im August. Dabei können die Kinder nicht nur Tennis spielen, sondern es gibt zur Pflege der Geselligkeit auch einen Grillabend. Den Winter über bietet der Verein Jugendlichen in der Tennishalle in Steinen ein Training an, wobei jedes Kind vom TC einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro erhält.

Auch den Sommer über werden in Zusammenarbeit mit der Tennisschule Patrick Hager in Binzen Trainingsstunden angeboten. Außerdem gibt es ein zweitägiges Sommercamp für zehn- bis 15-jährige Mädchen und Jungen. „Wir müssen was tun, um Jugendliche für das Tennisspiel zu motivieren“, sagt Litterst.

Mitgliederzuwachs

Der Tennisclub Eimeldingen, dessen vielfältige Bemühungen Früchte tragen, verzeichnet derzeit einen Mitgliederzuwachs von rund fünf Prozent. Das Clubheim bewirtschaftet der Verein in Eigenregie. Das heißt, von Mai bis September wirten Mitglieder des Vereins, die nicht nur aus Eimeldingen, sondern auch aus einigen umliegenden Orten kommen. Zudem müssen nach einem früheren Beschluss der Generalversammlung Arbeitsstunden beim Auf- und Abbau oder der Herrichtung der Plätze und Pflege der Clubanlage geleistet werden. Wer keinen freiwilligen Dienst leistet oder leisten kann, muss die Stunden finanziell abgelten.