Eimeldingen: Bierkeller: Einstiger Szene-Club ist heute Brauerei mit Ausschank

Nach seinem Abitur in Lörrach zog es Wendland nach Berlin, um dort Lebensmitteltechnologie zu studieren. Ein Praktikum stand für die TU an, und dafür ging es um die Bestimmung von höheren Alkoholen im Bier. Als er sich mit dem Bier beschäftigte fiel im auf, dass ihm die praktische Arbeit besser gefällt.

Die Lösung war eine Ausbildung in der Brauerei Feldschlösschen im aargauischen Rheinfelden. Eine Ausbildung zum Bierbrauer gibt es in dem Sinne in der Schweiz nicht, dort heißt sie Lebensmitteltechnologe mit Schwerpunkt Bier. Nach der 2013 begonnen Ausbildung setzte er noch die Meisterausbildung in der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) obendrauf. „Bis 2022 arbeitete ich noch bei Feldschlösschen“, erzählt Wendland.