Die Eimeldinger Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Einsatz bei einem Biomarkt an der Straße „Im Rebacker“ alarmiert. Eine geöffnete Backofentür hat vermutlich die Brandmeldeanlage ausgelöst war vor Ort zu erfahren. Neben dem Biomarkt waren auch ein benachbartes Textilgeschäft und eine Bäckereifiliale geräumt worden. Die Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder einrücken. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Eimeldingen waren auch die Feuerwehr Fischingen sowie die Feuerwehr Weil am Rhein mit der Drehleiter vor Ort. Während des Einsatzes war am Kreisverkehr (Entenkreisel) die Abzweigung in die Straße „Im Rebacker“ und zu den dortigen Geschäften gesperrt.