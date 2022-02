Eimeldingen Bürger klagen über zu viele Baumfällungen

Auch am Ortsausgang in Richtung Märkt sind Bäume gefällt worden. Eine private Waldbesitzerin habe die Bäume fällen lassen, nachdem Anwohner sich jahrelang beklagt hätten über die Gefahr umstürzender Bäume in direkter Nähe ihrer Grundstücke. Bei den nun gefällten Eschen sei diese Befürchtung tatsächlich berechtigt gewesen, meint der Förster, denn das verbreitete Eschentriebsterben könne dazu führen, dass Bäume plötzlich umfallen, auch ohne Sturm und bei voller Belaubung. Die Waldbesitzerin sei also ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen: „Ich kann sie verstehen. Sie ist ja auch in der Pflicht“. Fachlich sei das ganz in Ordnung, betont er, auch wenn es jetzt nach dem Eingriff zugegebenermaßen „ein bisschen wüst“ aussehe. Dieser Eindruck liege oft daran, dass in früher regelmäßig bewirtschafteten Privatwäldern oft seit Jahrzehnten nichts getan worden sei, und sich ein Eingriff dann besonders deutlich bemerkbar mache. Dennoch seien Bäume stehengelassen worden, keine Rodung durchgeführt worden, so der Förster Auch in dem Waldstück der Gemeinde gleich daneben seien Bäume gefällt worden, jedoch nur solche, die er zur Fällung freigegeben habe. Neben den Eschen seien auch Robinien gefällt worden, seines Wissens aber keine weiteren Bäume wie etwa Eichen. Einzelne Bäume am Straßenrand würden mitunter auch direkt von der Straßenmeisterei beseitigt, ergänzte Schwab.

Grünschnitt darf nicht im Wald gelagert werden