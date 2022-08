Eimeldingen Chor kehrt auf die Bühne zurück

Gefühlvoll, fast poetisch stimmten die Sängerinnen das Lied „Farbspiel des Windes“ aus dem Disney-Film „Pocahontas“ an, in dem die Filmheldin, eine amerikanische Ureinwohnerin, um Verständnis für sich und die Natur wirbt. Behutsam und mit viel Gefühl sangen die Frauen auch das Liebeslied „Maria“ aus der „West Side Story“. Chorleiter Tomi Kaufmann begleitete alle Songs am Klavier. Rhythmisch und temperamentvoll sangen die Frauen die Gospels „Oh happy day“ und „Soon and very soon.“ Bei „O happy day“ traten die Frauen in einen lebhaften Wechselgesang mit Tomi Kaufmann und klatschten so begeistert im Takt, dass sich schließlich auch die Zuhörer, unter ihnen zahlreiche ehemalige Sängerinnen, aus der Reserve locken ließen. Zum Programm, das Chorsängerin Evelyne Liebert moderierte, gehörten weitere Filmmelodien und Hits von Reinhard Mey, Silbermond und Udo Jürgens.