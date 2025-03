Auf einem Firmengelände in Eimeldingen ist ein Container aufgebrochen worden, heißt es in einer Polizeimeldung. Laut Polizei hätten sich am Sonntag kurz nach 22 Uhr zwei unbekannte auf das Firmengelände an der der Reuteackerstraße begeben und einen Container aufgehebelt. Aus dem Container wurde nach Sachlage nichts entwendet, heißt es weiter Die beiden unbekannten Personen sollen mit einem dunklen Kleintransporter unterwegs gewesen sein.