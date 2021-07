Da andere Teile der Bundesrepublik vom Unwetter noch weit schlimmer getroffen wurden, beteilige sich die Gemeinde Eimeldingen gemeinsam mit Binzen und Rümmingen zudem an einer Spendenaktion, berichtete Friebolin darüber hinaus. Pro Einwohner spende die Gemeinde einen Euro, im Fall von Eimeldingen werden also 2600 Euro an die vom Hochwasser schwer getroffenen Gemeinden in NRW gespendet. Auch die Bürger seien dazu aufgerufen, sich an der Spendenaktion zu beteiligen, so der Bürgermeister. Die entsprechenden Bankdaten werden noch veröffentlicht.