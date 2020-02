Eimeldingen Das Dorf bereichert und belebt

Ebenfalls im Juli ging es im Rahmen des Kinderferienprogramm zum Bogenschießen nach Schallbach. Am Dorffest wurde erstmals gewirtet, was bei den zahlreichen Besuchern sehr gut angekommen sei.

Die Herbstwanderung entlang der Kander im Oktober lockte wiederum 50 Teilnehmer an. Mit Winzerglühwein und Grillwürsten war die IG am Eimeldinger Wintersonnwendfeuer im Dezember vertreten und schließlich nahmen 60 Eimeldinger am Silvestertreff am Haus der Begegnung teil.

Dass es auch gesellig sein kann, erlebten die Mitglieder der IG Eimeldingen an der Jahresabschlussfeier. Als die Idee, eine IG zu gründen, am Dorffest aufgekommen sei, war man sich einig: „Wir wollten das Dorf beleben und vor allen Dingen, die Menschen zusammenbringen“, sagte Schmitt. Er wünsche sich, dass noch mehr Menschen zur IG stoßen damit das Team noch schlagkräftiger werde.

Grußworte

„Die IG Eimeldingen ist eine tolle und sehr gelungene Institution“, sagte Oliver Friebolin, der für den ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der Bürger dankte.

Kasse

Für die Kassierer Herbert Leber und Elisabeth Güntert-Leber, die nicht anwesend sein konnten, stellte Schmitt die Kasse vor, die ein Plus aufweist. Es wurde beschlossen, dass ein kleiner Betrag zur Vorfinanzierung von Projekten in der Kasse verbleibt. Der größere Teil wird im Dorf eingesetzt. So wird beispielsweise von diesem Geld, sobald die Modalitäten geklärt sind, der Fasnachtsfeuerplatz neu gestaltet.

Ausblick

Die Baumschnittaktion fand bereits im Februar statt und war auch in diesem Jahr wieder „ein voller Erfolg“. Im März wird wieder eine Dorfputzete stattfinden. Im Juli wird zum Gründungshock am neuen Rathaus eingeladen und die Herbstwanderung für den Oktober steht ebenfalls auf dem Programm. Auch der Silvesterhock wird wieder stattfinden. Eventuell wird an der Dorfweihnacht teilgenommen.

Ganz sicher ist die IG Eimeldingen an den Kinotagen der Gemeinde und am Dorffest präsent. Auf Anfrage werde man beim Wirten helfen, sagte Schmitt.

IG Eimeldingen

Vorsitzende: Hans-Jürgen Schmitt und Herbert Leber

Mitglieder: sieben Aktive, 15 Passive